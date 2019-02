Huurappartementen in plaats van wijnzaak WHW

14 februari 2019

14u17 0 Brussel Bij het grote publiek heeft Molenbeek nog steeds een zeer slechte reputatie. Toch valt er ook heel wat goeds over te vertellen. Zo wordt de cinoco-site -vlakbij het West-station- hervormd in een honderdtal betaalbare huurappartementen. De rest van de site wordt een middelbare school.

Wijndistributeur Cinoco-Palais du Vin verhuist begin volgend jaar naar Nijvel en verkoopt zijn gronden in Sint-Jans-Molenbeek aan projectontwikkelaar Revive. Zowat de helft van de tienduizend vierkante meter grond wordt straks ingenomen door betaalbare huurappartementen, de andere vijfduizend vierkante meter verkoopt Revive aan de Ignatius Scholen Brussel. Die zullen op de gronden een nieuwe ASO-, BSO- en TSO-school bouwen. De projectontwikkelaar en de jezuïeten bekijken nog of de school haar sportfaciliteiten na de schooluren kan delen met de toekomstige bewoners van de appartementen. Momenteel zijn er al een crèche en een lagere school in aanbouw.

Grote stap

“Molenbeek zet hiermee alweer een grote stap. Het voorbije jaar zijn al een hoop studenten naar Ekla verhuisd en vanaf maart komen daar nu ook de eerste bewoners van de appartementen bij. Met de 100 nieuwe appartementen zetten we die heropleving bovendien verder op de lange termijn: we willen nieuwe gezinnen blijven aantrekken en tegelijk ook de buurt opwaarderen met future-proof nieuwbouwprojecten”, aldus Nicolas Bearelle, de CEO van Revive. De bouw van de nieuwe site begint in 2020. Tegen begin 2022 wil de projectontwikkelaar de eerste bewoners verwelkomen.