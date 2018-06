Hulpje 'Mama leather' krijgt 40 maanden cel 20 juni 2018

Een 28-jarige Nigeriaan is veroordeeld tot 40 maanden cel voor het smokkelen van minderjarige meisjes vanuit Italië naar Brussel. Daar werden ze in de prostitutie gedwongen. Het dossier is een uitloper van een groter dossier, rond een Nigeriaans netwerk van mensenhandel en prostitutie dat actief was in de Schaarbeekse prostitutiewijk. Dat netwerk werd geleid door "Mama Leather", een pooister die zich de laatste jaren in het Brusselse prostitutiekwartier had opgewerkt. De man die nu terechtstond, zou in opdracht van zijn familie in Nigeria minstens veertien jonge meisjes naar ons land hebben gebracht. (WHW)