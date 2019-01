Huiszoekingen in mensenhandeldossier WHW

15 januari 2019

16u25 0 Brussel De Anderlechtse wijk Kuregem is vanochtend opgeschrikt door een grootschalige politieoperatie. Diverse huiszoekingen werden vanaf 5 uur uitgevoerd. De actie kadert in een onderzoek naar mensenhandel.

Politieagenten waren dinsdagochtend al vroeg uit de veren voor de grootschalige operatie in Anderlecht. Daar werden huiszoekingen uitgevoerd in de woonwijk tussen het Baraplein en de Bergensesteenweg.De politiezone Brussel-Zuid assisteert de federale gerechtelijke politie van Kortrijk bij de actie. De huiszoekingen in Kuregem worden in opdracht van het parket van Ieper uitgevoerd. De operatie kadert in een grootschalig onderzoek naar mensenhandel.