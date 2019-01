Huiszoeking levert opnieuw wapens op WHW

12u00 0 Brussel Tot twee maal toe zijn er zware wapens gevonden in een woning in Sint-Joost-ten-Node.

In april 2017 werd er een eerste keer een huiszoeking doorgevoerd in een woning in de Dwarsstraat. Met succes, want de agenten troffen er drie vuurwapens en verschillende dozen munitie aan. Daarnaast lag er niet minder dan 400 gram cocaïne en 65 gram hasj in het huis. Een 28-jarige man werd hierop aangehouden. Omdat onderzoek uitwees dat het DNA van een van de broers van de bewoner op de wapens was gevonden besloten de speurders om vorige week opnieuw een huiszoeking te doen in het bewuste pand. Ook nu werd er munitie aangetroffen. Daarom werd een 33-jarige man, de bewuste broer wiens DNA op de wapens was gevonden, opgepakt.