Huiszoeking levert bijna halve kilogram heroïne op 14 februari 2018

Tijdens een huiszoeking in de woning van een drugsdealer in Molenbeek heeft de politie 435 gram heroïne en 84 gram cocaïne gevonden.

De vondst dateert al van 4 februari, maar werd nu pas bekendgemaakt. Die dag had een politiepatrouille op de Stalingradlaan, in het centrum van Brussel, een man opgemerkt die eruitzag als een drugsgebruiker. De agenten volgden hem tot aan het slachthuis in Anderlecht, waar hij bij een dealer drugs kocht. Toen de koper even later onderschept werd, bleek hij tien gram heroïne en drie porties cocaïne op zak te hebben.





Illegaal

De dealer zelf bleek ongeveer twintig gram cocaïne, tachtig gram heroïne, twee gsm's en 150 euro cash op zak te hebben. Bij de daaropvolgende huiszoeking vonden de agenten nog eens 345 gram heroïne, 62 gram cocaïne en 5.600 euro cash. De verdachte, een 35-jarige man die illegaal in ons land verblijft, werd ter beschikking gesteld van het parket in Brussel.





(BELGA)