Huiszoeking in wijkcommissariaat Anderlecht naar antisemitische commissaris WHW kg

22 februari 2019

15u16

Het wijkcommissariaat van Neerpede in Anderlecht, waar zich ook de hondenbrigade van de politiezone Zuid bevindt, heeft vanochtend bezoek gekregen van de algemene inspectie van de federale politie. Dat meldt regionale zender BX1.

Om 6.45 uur viel de algemene inspectie binnen. Volgens de Brusselse regionale zender kaderde de huiszoeking in het onderzoek naar commissaris Geert V., die de leiding had over de hondenbrigade. De Belgische Liga tegen het Antisemitisme (LBCA) diende vorig jaar klacht in tegen Geert V. voor belaging en antisemitisme. Volgens de LBCA liet Geert V. collega’s met joodse grootouders onder meer naar nazi-muziek luisteren. De beklaagde commissaris werd uit voorzorg naar een andere dienst overgeplaatst. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog.



Burgemeester Eric Tomas (PS) van Anderlecht bevestigt dat een huiszoeking heeft plaatsgevonden, maar heeft geen weet van de reden of de resultaten. Het Brusselse parket geeft geen enkele commentaar.