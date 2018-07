Huis beschadigd door blikseminslag 06 juli 2018

Een huis in de Weidestraat is woensdagavond ernstig beschadigd geraakt door een blikseminslag. "Net onder het dak is door de blikseminslag brand ontstaan", zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. "Eerst moest de brandweer de dakpannen verwijderen vooraleer ze het vuur konden blussen. Op die manier zorgden ze er ook voor dat het vuur zich niet verder verspreidde. Uiteindelijk hadden de brandweermannen het vuur na drie kwartier onder controle." Het huis werd bewoond door drie gezinnen. "Niemand raakte gewond, de bewoners moesten ook niet geëvacueerd worden. Wel is de tweede verdieping onbewoonbaar verklaard. De bewoners werden opgevangen door de politie en gemeente." (VDBS)