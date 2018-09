Hotels propvol in juli 05 september 2018

02u28 0

In juli bereikten de Brusselse hotels een bezettingsgraad van 77 procent, een record voor de zomerperiode. In totaal waren er zo'n 750 000 overnachtingen in onze hoofdstad. Onder meer een NAVO-top en het dancefestival Tomorrowland lokten bezoekers naar de hoofdstad. De Brusselse hotels breken zo het vorige record van 73 procent bezettingsgraad, dat dateert uit 2015. Onder meer door de aanslagen van 2016 zakten een tijdlang minder bezoekers af naar onze hoofdstad. Twee jaar later lijkt het tij echter definitief te keren, zo blijkt uit cijfers van de Brussels Hotel Association en Visit.Brussels. Het gaat enkelom een record voor de maand juli. Buiten de zomervakantie, wanneer er meer zakentoeristen naar Brussel afzakken, ligt de bezettingsgraad geregeld hoger. (WHW)