Hotelgasten geëvacueerd tijdens brand 05 maart 2018

In het centrum van Brussel is zaterdagavond brand uitgebroken in de ondergrondse ruimte van een pand op de hoek van de Boogaardenstraat en de Van Helmontstraat. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, gewonden vielen er niet. Wel moesten vier mensen geëvacueerd worden van een balkon. Ook de gasten van het aangrenzende hotel Bedford moesten even opgevangen worden in de lobby van het hotel als gevolg van de hevige rookontwikkeling. (WHW)