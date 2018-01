Hoofdstad sluit 2017 af met 'slechts' 43 moorddossiers 02u38 0 Brussel Uit de eerste criminaliteitscijfers van 2017 blijkt dat er nog nooit zo weinig moorden gepleegd werden in Brussel. Sinds januari vorig jaar werden er welgeteld 43 dossiers geopend.

"In vergelijking met vorige jaren zien we een enorme daling van het aantal moorden die gepleegd werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", zegt Gilles Dejemeppe, woordvoerder van het Brusselse parket. "In 2014 waren er nog 87 moorden, vorig jaar waren dat er dus nog de helft."





Een verklaring voor die daling heeft Dejemeppe niet meteen. "Ik ga ervan uit dat het te maken heeft met de extra aanwezigheid van politie en militairen in het straatbeeld van de hoofdstad. Voorts zijn er ook meer camera's op openbare plaatsen en maken burgers steeds vaker gebruik van de camera op hun smartphone. Dat schrikt potentiële moordenaars wellicht af." (VDBS)