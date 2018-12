Hoofdstad maakt zich op voor gele hesjes en kerstshoppers Centrum belooft zaterdag bijzonder druk te worden Jasmijn Van Raemdonck

07 december 2018

16u31 1 Brussel Het Brusselse centrum zal zaterdag niet alleen overrompeld worden door ‘Gele hesjes’. Ook voor de kerstshoppers is het een eerste hoogdag. Aan welke taferelen moet het centrum zich verwachten?

Sinterklaas heeft zijn koffers nog maar net gepakt, of de eerste kerstliefhebbers staan al te trappelen om hun eindejaarsinkopen te doen. “Wij verwachten veel kerstshoppers in de stad en ook de kerstmarkt brengt veel volk op de been”, zegt Anton Van Assche van UNIZO Brussel. Toch zouden de gele hesjes zaterdag voor de shoppers én de handelaars roet in het eten kunnen gooien.

Grote verkeershinder

Via sociale media roepen de gele hesjes-betogers op om zaterdag op drie plaatsen te verzamelen. Zowel in het Jubelpark, het Warandepark als de Europese wijk willen ze samenkomen. De politie verwacht grote verkeershinder in de Europese Wijk, maar ook in de buurt van de Kleine Ring en het stadscentrum. Shoppers die zaterdag van plan zijn met de auto naar Brussel te komen, zouden er wel eens aan kunnen zijn voor de moeite. Bij een eerdere betoging van de gele hesjes, vorige vrijdag, was de verkeershinder bijzonder groot.

Het is ook nog niet duidelijk hoe bereikbaar het centrum van de stad met het openbaar vervoer zal zijn. “Wij draaien op ons gewone zaterdagaanbod”, laat Tom Van de Vreken van De Lijn weten. Of de bussen het centrum makkelijk zullen binnen geraken, blijft voorlopig een vraagteken. “De betogers hebben nog altijd geen officiële aanvraag ingediend waardoor het voor ons moeilijk is om op voorhand omleidingen te voorzien.” Wel heeft De Lijn controleploegen ter plaatse om de situatie op te volgen en de bussen indien nodig om te leiden.

Drama voor handelaars

“De eindejaarperiode is voor de handelaars van groot belang. De kerstdagen geven veel sectoren een grote boost”, aldus Anton Van Assche. “In Brussel gebeurt het wel eens dat er door manifestaties minder volk komt opdagen. Dat is een drama voor de handelaars.” Niet alleen blijven shoppers met manifestaties liever thuis, ook de schade aan het straatmeubilair is voor winkels een doorn in het oog. “Handelaars hebben er alle baat bij om hun deuren te openen in een rustige omgeving. Als er voor je deur restanten van een uit de hand gelopen manifestatie liggen, zullen klanten sneller afgeschrikt zijn.”

Van Assche heeft er alle vertrouwen in dat de politie alle middelen zal inzetten om ervoor te zorgen dat de situatie zaterdag niet uit de hand zal lopen. Volgens Het Nieuwsblad en La Capitale zal de politie grote middelen inzetten om de gele hesjes op te vangen. Zo zou de politie onder meer 20 pelotons van om en bij de 40 agenten, 90 agenten in burger, zes sproeiwagens, 36 paarden, hondenteams, en helikopters inzetten. In totaal gaat het om ongeveer 1.000 manschappen die zullen klaar staan om in te grijpen bij eventuele rellen.