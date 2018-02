Hoofdstad lanceert loopbeleid 21 februari 2018

Brussel wil van de hoofdstad een waardige loopstad maken. Een loopbeleid gaat de aangenaamste looproutes in kaart brengen.





Met loopevents als de '20 kilometer van Brussel' of de 'Brussels Canal Run' stijgt de populariteit van de sport. Ook in openbare parken als het Warandepark of het Jubelpark wordt dagelijks heel wat afgelopen. Om de veiligheid te garanderen, wil de stad een loopbeleid opstellen. Het Brussels parlement stelde de resolutie voor een vrijetijdsloopbeleid alvast goed.





"Recreatieve lopers hebben op zich niet zoveel nodig: een goed paar schoenen, aantrekkelijke routes om langs te lopen en hier en daar een drinkfonteintje of openbare toiletten", zegt parlementslid Jef Van Damme. "We willen dat Brussel een loopplan opstelt. Zo moet een overzicht komen van geschikte looproutes en moet hierover ruim worden gecommuniceerd, zowel naar de Brusselaars als naar bezoekers."





Het gewest en de gemeenten zullen bij de aanleg van openbare ruimte of parken in de toekomst meer rekening houden met lopers. Daarbij zullen ze voorzien in de installatie van drinkfonteintjes, toiletten of lockers op geschikte plaatsen.





"Bovendien is een loopbeleid een troef voor de toeristische uitstraling van Brussel. Het laat de mensen op een unieke manier kennismaken met andere wijken in de stad." (DCFS)





