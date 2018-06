Hoofdkwartier voor Grand Départ ingehuldigd 30 juni 2018

02u37 0 Brussel Aan het De Brouckèreplein werd gisteren het officiële hoofdkwartier van de Tourorganisatie ingehuldigd. "Hiermee willen we Brussel weer een positief imago geven", zegt sportschepen Alain Courtois (MR).

De Tourorganisatie zal de Grand Départ 2019 voor zijn rekening nemen, oftewel de start van de Tour de France van volgend jaar. Die van dit jaar begint komende woensdag. "Het was de bedoeling om tegen dan ons hoofdkwartier officieel in te huldigen", zegt Courtois. "Op die manier tonen we ook dat we nog een jaar hebben om ons voor te bereiden. En zo wordt het heel concreet."





Vrijwilligers gezocht

In het hoofdkwartier zullen zo'n vijftien mensen de Grand Départ voorbereiden. "Vanaf maandag kunnen Brusselaars zich er aanmelden als vrijwilliger", klinkt het. "We hopen er nog meer dan tweeduizend te vinden. De vrijwilligers kunnen uiteenlopende taken uitvoeren. Denk dan aan de ontvangst van sponsors, de logistiek, en de veiligheid." Over honderd dagen wordt het hoofdkwartier ook een heus informatiecentrum.





Naast de inhuldiging van het hoofdkwartier werd ook het logo van de Grand Départ voorgesteld. Centraal staat oud-wielrenner Eddy Merckx. "In 2019 vieren we de vijftigste verjaardag van de eerste Touroverwinning van Merckx. De Tourstart in 2019 zal die gedenkwaardige verjaardag in goud onderstrepen." (VDBS)