Hoofdinspecteur terecht voor verkeersagressie 13 april 2018

02u45 0 Brussel Een hoofdinspecteur van de zone Brussel Hoofdstad Elsene heeft in 2015 buiten zijn diensturen klappen uitgedeeld in Gent. Daarvoor stond hij gisteren terecht.

"Net ú zou zich toch moeten kunnen beheersen." De voorzitter van de correctionele rechtbank van Gent begreep er niets van. D.B. is al dertien jaar bij de politie en is ondertussen hoofdinspecteur. "U kan zich altijd kalm houden, bij alle incidenten die u ongetwijfeld meemaakt in Brussel. Wat is er toch gebeurd?"





De hoofdinspecteur betwist niet dat hij in 2015 klappen uitgedeeld heeft in Gent. "Ik kan beloven dat dit maar één keer gebeurd is, en dat het bij deze ene keer zal blijven", zei hij. Zijn advocaat beweert dat de andere beklaagde de vechtpartij begon. Hij zou geclaxonneerd hebben, uitgestapt zijn en de confrontatie gezocht hebben. Volgens het parket, dat videobeelden kon bemachtigen, is dat niet zo. Ook een onafhankelijke getuige verklaarde dat de hoofdinspecteur het initiatief nam.





Een veroordeling zou zware gevolgen hebben voor de politieman. In dat geval volgt normaal gezien een interne tuchtprocedure. De afgelopen jaren ontliep slechts één op de tien politiemensen een tuchtstraf na zo'n onderzoek. Dat kan gaan van een simpele terechtwijzing tot een onmiddellijk ontslag. Mede daarom vroeg de hoofdinspecteur gisteren de gunst van de opschorting - de feiten worden bekend, maar de beklaagde wordt niet veroordeeld.





De andere vechtersbaas wentelde zich intussen in de slachtofferrol. "Ik zit hier voor de rechtbank, en waarom? Omdat ik een pak slaag gekregen heb. Ik had niet mogen claxonneren, akkoord. Maar die man bleef maar slaan. Hij was net Rambo. En daarna mocht hij naar huis en ik moest de cel in. Ik vind dat niet normaal. Hij heeft wellicht zwaar werk, maar hij moet zich niet op mij afreageren." De man vraagt de vrijspraak.





Beide kemphanen riskeren een werkstraf. Vonnis over twee weken. (VDBS/OSG)