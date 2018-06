Hoofd trucker (42) komt vast te zitten tussen laadklep 09 juni 2018

02u53 0 Brussel Een 42-jarige man uit Brussel is gisteren om het leven gekomen bij een arbeidsongeval op de terreinen van Dachser Belgium Logistics in Tisselt bij Willebroek. De man was zijn vracht aan het controleren toen hij gekneld kwam te zitten. Hij overleed in het ziekenhuis.

De trucker werkte voor een onderaannemer van het logistiek bedrijf. Vrijdagochtend om 7.45 uur wilde hij aan de laadruimte vertrekken met zijn vrachtwagen toen het verkeerd liep. Bij het controleren van zijn vracht kwam de veertiger met zijn hoofd vast te zitten tussen de laadklep en zijn vrachtwagen. Arbeiders zagen alles gebeuren en schoten te hulp. Ook de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Nadat de veertiger uit zijn benarde positie was bevrijd, werd hij overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. "Daar is hij in de loop van vrijdag overleden aan zijn verwondingen", zegt Frans Van Bedaf van Dachser Belgium.





De veertiger was geen onervaren trucker. Hij zou al enkele jaren aan het werk zijn als vrachtwagenchauffeur en werkte via de onderaannemer ook al een tijdje voor het bedrijf in Tisselt. De man zou een vrouw en een kind achterlaten. Voor het bedrijf is het de eerste keer dat het geconfronteerd wordt met een arbeidsongeval. Hoe dat precies is kunnen gebeuren, was gisteren nog niet geweten. De politie, het Antwerpse parket en een inspecteur van de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk onderzoeken de zaak. (TVDZM)