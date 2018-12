Honderdtal mensen geëvacueerd bij hotelbrand WHW

17 december 2018

13u46 0 Brussel Omstreeks 11 uur is er brand uitgebroken in het Hotel Bedford in de Zuidstraat in het centrum van Brussel. De brand leidt tot grote verkeershinder in het centrum.

Naar de juiste oorzaak van de brand is een onderzoek ingesteld, al is de kans groot dat het een gevolg is van de werkzaamheden aan het dak van het hotel. De brandweer was rond 11 uur ter plaatse. Het hotel was toen al ontruimd. De hotelgasten en het personeel, ongeveer honderd mensen in totaal, werden eerst op straat opgevangen en vervolgens naar het restaurant op de eerste verdieping gebracht. Bij de brand vielen er geen gewonden. Ook qua schade valt alles in de kamers van het hotel mee. De hotelgasten kunnen vandaag al opnieuw hun kamer binnen. Op de achtste verdieping, waar de conferentieruimtes zitten en waar de brand uitbrak, is er wel veel schade.

Verkeershinder

Door de brand was er tijdens de middag veel verkeershinder in het centrum van de stad omdat er een veiligheidsperimeter is ingesteld.Rond 13 uur was het vuur volledig geblust, maar was de brandweer nog steeds ter plaatse om de beschadigde delen van het dak te verwijderen.