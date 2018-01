Honderdtal betogers tegen beleid Francken 31 januari 2018

02u31 0 Brussel Zo'n honderd betogers hebben gisterochtend op het Poelaertplein actie gevoerd tegen het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

"We zijn hier samengekomen omdat we geen nood hebben aan haat", klonk het bij de organisatoren. "We moeten net solidair zijn met immigranten en vluchtelingen. Voorts willen we ook beklemtonen dat heel Europa dit probleem moet aanpakken. Het is niet enkel een probleem van België of Duitsland. Maar de methoden die nu toegepast worden, zijn uitermate zielig. Onze leiders panikeren gewoon. Zo helpen ze niemand."





De betoging verliep overigens zonder incidenten.





(VDBS)