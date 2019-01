Honderden schoolkinderen protesteren in Molenbeek: “Ik vind geweld echt niet leuk” Schoolkinderen hangen vlagjes met positieve boodschappen op aan Zwarte Vijvers Jasmijn Van Raemdonck ADN

11 januari 2019

15u37

Bron: Eigen berichtgeving, Bruzz 0 Brussel Aan het metrostation Zwarte Vijvers in Molenbeek kwamen vrijdagmiddag honderden lagereschoolkinderen samen om tekeningen en kleurrijke vlagjes op te hangen. De kinderen protesteren samen met hun leerkrachten tegen het geweld dat hun gemeente teisterde op oudejaarsnacht.

Op initiatief van de Molenbeekse gemeenteschool ‘De Windroos’ trokken honderden leerlingen vrijdag naar het metrostation Zwarte Vijvers. Daar leefden vandalen zich op oudejaarsnacht uit door winkels te plunderen en het straatmeubilair te vernielen.

Positieve boodschap

De jonge leerlingen van de school vinden het erg dat Molenbeek voortdurend in een slecht daglicht wordt geplaatst en willen in de plaats een vredelievende boodschap over hun gemeente verspreiden. Daarom kleurden zij tekeningen met mooie boodschappen en lieten ze hun stem horen, begeleid met trommels en plastieken flesjes.



“Met dit gebaar willen wij tonen dat Molenbeek wel een fijne plaats kan zijn om te wonen en dat er ook positieve ‘vibes’ hangen in de gemeente”, vertelt Freya Francen, juf van het tweede leerjaar in ‘De Windroos’.

“Heel stom”

“Wat die mensen gedaan hebben, is heel stom”, zegt de 11-jarige Minaal aan Bruzz. “Ze moeten nieuwjaar vieren zoals iedereen.” De 10-jarige Radia vindt “geweld echt niet leuk”. “In de huizen die in brand werden gestoken, woonden mensen die ook gewoon wilden vieren”, voegt ze toe. Ook Mamadou (10) heeft geen goed woord over voor de relschoppers. “Sommige mensen zijn ziek en gaan zelfs dood. En dan pakken anderen hun medicijnen”, klinkt het verwijzend naar de plunderingen in een apotheek.

Sommige mensen zijn ziek en gaan zelfs dood. En dan pakken anderen hun medicijnen Mamadou (10)

Verschillende leerlingen kwamen specifiek steun betuigen aan de handelaar van de geplunderde winkel. “Wij zijn verkleed in verplegers om de apotheek te steunen die vernield werd”, vertelt Lyn Cabbaert, stagiaire op de basisschool Vier Winden. “Wij willen laten zien dat er ook positieve mensen leven in Molenbeek”.

Respect voor iedereen

Veel van de leerlingen wonen ook zelf in de buurt van het metrostation en zijn onder de indruk van wat gebeurde tijdens oudejaarsnacht. “Ze hebben bijna alles kapotgemaakt. Dat vind ik stom”, vertelt een van de leerlingen uit het vierde leerjaar. “Iedereen moet respect hebben voor iedereen”.

Bekijk ook: