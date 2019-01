Honderden lopers voor diabetes Robby Dierickx

19 januari 2019

17u35 0 Brussel In het sportcomplex van Neder-Over-Heembeek hebben zaterdag honderden mensen gelopen ten voordele van diabetes. Het was al de 32ste editie van de Relais Givrés, georganiseerd door de joggingclub ‘Les Lendemains De La Veille.

Nadat de kinderen zich de benen van onder het lijf gelopen hadden, was het de beurt aan de volwassenen. Zij verschenen telkens in groepen van vijf lopers aan de start. Elk team moest een vrouw en deelnemer ouder dan veertig jaar tellen. In de aflossingswedstrijd moest elke deelnemer om de beurt acht kilometer lopen, waarna de hele groep nog eens vier kilometer moest afhaspelen. In totaal moest elk team dus met 44 kilometer in de benen over de eindmeet lopen.

Het loopevenement brengt elk jaar geld in het laatje van een goed doel. Dit jaar werd voor de Diabetesliga gekozen.

