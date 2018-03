Honderden Jettenaren betogen tegen verbreding van de Brusselse ring SI

25 maart 2018

13u39

Bron: Belga 0 Brussel Enkele honderden Jettenaren zijn onder leiding van het schepencollege van Jette zondag samen gekomen in het Laarbeekbos om er te protesteren tegen de verbreding van de Brusselse ring en te pleiten voor een uitbreiding van hun bos. Het schepencollege van de Brusselse gemeente is bereid om gerechtelijke stappen te ondernemen.

De Jetse politiekers kwamen verkleed als personages van Lord of the Rings naar de manifestatie. Op die manier wilden ze duidelijk maken dat ook zij de Ring en zeker de verbreding ervan naar 14 rijstroken ter hoogte van het Laarbeekbos in Jette willen vernietigen. De manifestanten zien liever een overkapping van de autosnelweg én een uitbreiding van het Laarbeekbos.

"10 jaar werken en 1,2 miljard euro om nadien gewoon opnieuw met zijn allen in de file te staan. Ik denk dat er betere manieren zijn om geld op te doen. In Jette kiezen we voor de mobiliteit van de toekomst en niet voor die van het verleden", verklaart schepen van Mobiliteit Nathalie De Swaef (Groen).

Gerechtelijke stappen

De manifestatie verplaatste zich naar de autosnelweg aan de rand van het bos. Daar werd bekendgemaakt dat een stukje van de Ring zich op grondgebied van Jette bevindt. Dat betekent dat er voor de verbreding een stedenbouwkundige vergunning moet aangevraagd worden bij het Brussels gewest en dat de gemeente Jette ook een advies mag uitbrengen. Indien hun inspraak niet gerespecteerd wordt, is het Jetse schepencollege bereid gerechtelijke stappen te ondernemen en bij de Raad van State een verzoek tot nietigverklaring in te dienen.