Honderd extra opvangplaatsen voor daklozen door vrieskou Robby Dierickx

19 januari 2019

16u59 0 Brussel De federale en regionale overheden hebben samen in totaal zowat honderd extra opvangplaatsen voor daklozen in Brussel gecreëerd nu de temperaturen onder nul gaan. Samusocial maakt de komende dagen nog eens driehonderd extra bedden vrij.

De Brusselse opvangorganisatie Samusocial had afgelopen woensdag al een vijftigtal bijkomende plaatsen gecreëerd en nu stelt ook federaal minister van Armoedebestrijding Kris Peeters (CD&V) nog eens vijftig extra bedden voor daklozen in de hoofdstad ter beschikking. Daardoor bestaat de federale winteropvang voortaan uit 300 plaatsen. “De extra bedden zijn nodig, want de basiscapaciteit van 250 plaatsen was bijna volledig volzet”, aldus de minister.

Samusocial telt door de extra bedden zowat 920 plaatsen. “Maar zelfs dat volstaat niet”, zegt woordvoerster Marie-Anne Robberecht. “Zo moesten we de voorbije dagen dakloze mannen weigeren.” De komende dagen opent normaal gezien wel het derde en laatste wintercentrum in Evere de deuren, goed voor nog eens driehonderd bedden. Teams van Samusocial gaan tijdens de koude nachten de straat op om de meest kwetsbare daklozen op te zoeken.