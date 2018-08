Hondeneigenaars lanceren label voor handelaars en 'City Dog Zone' Redactie

26 augustus 2018

16u00

Bron: belga 1 Brussel Aan de Brandhoutkaai en de Vismarkt heeft het gloednieuwe burgerplatform Dogitup zijn "Dog Welcome'-label voor buurthandelaars voorgesteld, een zelfklever voor winkels en horecazaken die de hondeneigenaar informeert dat hun viervoeters welkom zijn. Ook werd in het park aan de Vismarkt de eerste 'City Dog Zone' officieel geopend door Brussels staatssecretaris Bianca Debaets.

In de 'City Dog zone', voorlopig nog een tijdelijk initiatief, kunnen hondeneigenaars hun dieren ongehinderd los laten lopen. Initiatiefneemster en drijvende kracht achter Dogitup is Muriel Douchain, sinds een zestal maanden zelf eigenaar van een hond.

"Ik merkte al snel dat een hond hebben in de stad heel wat problemen met zich mee brengt", zegt Muriel Douchain. "De straten liggen vaak bezaaid met allerlei afval dat gevaarlijk is voor de honden, het is vaak druk zodat mensen op hun poten dreigen te stappen, het is moeilijk manoeuvreren tussen alle terrassen en in heel wat handelszaken mag je niet binnen. Bovendien is het niet makkelijk om een plek te vinden waar je met je hond kan gaan wandelen en waar je hond andere honden kan ontmoeten."

Verzuchtingen

Daarom lanceerde Muriel Douchain Dogitup, een platform om hondenbaasjes in de stad te verenigen, zodat ze informatie en tips kunnen uitwisselen maar ook samen naar de overheden kunnen stappen met hun problemen en verzuchtingen.

"Brussels schepen voor Dierenwelzijn Geoffroy Coomans de Brachène was meteen geïnteresseerd en was bereid om hier aan de Vismarkt een maand lang een 'City Dog Zone' te laten proefdraaien", gaat Muriel Douchain verder.

"Daarnaast heb ik ook al heel wat horeca- en handelszaken gevonden waar honden wel degelijk welkom zijn. Alleen zie je dat niet altijd. Daarom heb ik, in samenwerking met Vitakraft, het "Dog Welcome"-label gecreëerd. Handelszaken die mee in het initiatief stappen, krijgen een zelfklever, maar bijvoorbeeld ook een etensbakje en snacks zodat ze honden welkom kunnen heten."