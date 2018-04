Honden leven zich uit in eerste losloopzone 04 april 2018

02u28 0 Brussel Tot grote vreugde van honden en hun liefhebbers, kent Schaarbeek zijn eerste hondenweide. In 1987 probeerde de gemeente al een losloopzone voor de viervoeters te openen, maar na drie dagen werd het hek vernield.

"De vernielde weide is toen nooit heropgebouwd en het idee verdween lange tijd in de kast", zegt schepen voor dierenwelzijn Bernard Guillaume. "Dit jaar besloten we er terug werk van te maken. Schaarbeek kent een groot park, maar de vraag naar een eigen stuk groen waar de honden vrij mochten loslopen, was te groot. Het park is een week voor de vakantie geopend. Zo konden baasjes meteen tijdens de paasvakantie komen wandelen." De zone is omheind met een kastanjebruin hek en is voorzien van een apart hondentoilet. "De loopzone ligt vlak naast het Crossingstadion in het Jeugdpark. Door de grote bedrijvigheid is er sprake van veel sociale controle. Op die manier hopen we het vandalisme deze keer te vermijden. We besloten ook om het park meteen te herstellen, zodra er toch vernielingen zouden plaatsvinden" aldus nog Guillaume. (DCFS/Foto Baert)