Home-invaders krijgen zelfde straf 27 januari 2018

Twee home-invaders zijn veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel voor een gewelddadige home-invasion in Ukkel. De twee drongen op 28 oktober 2016 binnen in de woning van een ouder koppel. Ze bedreigden de inwoners om hen cash geld en juwelen te ontfutselen. Op basis van de getuigenissen van de slachtoffers en de beelden van bewakingscamera's in de buurt konden de twee geïdentificeerd worden. Een van de daders bekende alles. De andere bleef erbij dat hij slechts de chauffeur was geweest en dat hij enkel de wacht had gehouden terwijl zijn vriend de eigenlijke home-invasion uitvoerde. De rechtbank geloofde hem echter niet en gaf beiden dezelfde straf. (WHW)