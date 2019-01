Hollandse meesters in de kijker bij twee nieuwe tentoonstellingen VRJB

31 januari 2019

16u45

Bron: Belga 0 Brussel Na een langverwachte renovatie hebben de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) gisteren de zalen geopend met twee tijdelijke tentoonstellingen die de Nederlandse meesters in de kijker plaatsen. Dat gebeurt in het kader van het Rembrandtjaar.

In 2019 wordt de 350ste overlijdensverjaardag van Rembrandt gevierd. Naar aanleiding daarvan worden de grote Hollandse meesters met twee nieuwe tentoonstellingen in de schijnwerpers geplaast. De tentoonstelling “Dutch Spring” geeft de bezoeker de mogelijkheid om de Hollandse Gouden Eeuw te herontdekken via de bekende kunstenaars als onder meer Frans Hals, of Rembrandt Van Rijn. In de gerenoveerde vleugel van het Old Masters Museum kunnen liefhebbers portretten, landschappen, genretaferelen en stillevens ontdekken.

Een tweede tijdelijke tentoonstelling toont tachtig tekeningen en prenten met een “fascinerende verscheidenheid aan onderwerpen en technieken”. Deze expositie, “Kabinet der heerlijkste Tekenwerken”, geeft een overzicht van de verzameling van Jean de Grez, een Nederlander die van Breda naar Brussel verhuisde. Zijn weduwe schonk de verzameling in 1911 aan de Belgische overheid. De collectie telt in totaal 4250 tekeningen uit de zestiende tot negentiende eeuw.

Kunstliefhebbers kunnen nog tot 19 mei terecht in de KMSKB om de Hollandse meesters te ontdekken.