Hogere boetes voor sluikstorters 16 maart 2018

Brussel treedt strenger op tegen sluitstorters. Hogere boetes moeten straatvervuilers ontmoedigen. Wie de vuilniszakken op straat zet buiten de toegestane uren, krijgt vanaf nu een boete van 100 euro in de bus, in plaats van 50 euro. De niet-reglementaire zakken worden beboet met een bedrag van 150 euro. Ten slotte is ook het bedrag voor de hondenuitwerpselen verdubbeld van 50 euro naar 100 euro. "Alle middelen worden ingezet om de netheid in onze stad te eerbiedigen", zegt schepen van Netheid Karine Lalieux. "Deze bedragen moeten bewoners ontmoedigen nog afval op straat te dumpen." Om dit nieuwe tarief toe te passen heeft de Stad Brussel zijn aantal verbaliserende ambtenaars verhoogd. De dienst Netheid, die voorheen bestond uit 35 ambtenaren, werd uitgebreid met 25 extra mankrachten. In drie maand tijd steeg het aantal bekeurde overtreders met 7%. (DCFS)