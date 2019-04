Hoge concentratie fijn stof in de lucht Samia Zerkak

08 april 2019

19u00 0 Brussel Over heel het land is de voorbije 24 uur een hoge concentratie fijnstof gemeten. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. De gemiddelde concentratie fijnstof is vandaag hoger dan de drempel die gehanteerd wordt om de bevolking te informeren.

Alarmdrempel

De drempel waarbij de bevolking gewaarschuwd wordt, van 50 µg/m³, is overschreden. In Brussel werd om 9 uur ‘s ochtends 71µg/m³ fijnstof gemeten, de alarmdrempel. Omwille van de kleine afmeting van fijnstofdeeltjes kunnen ze overal binnendringen. Het fijnstof binnenshuis is dus niet per se lager dan in de buitenlucht.

Beter geen lichamelijke inspanningen

Vooral jonge kinderen, mensen met hart- en vaatziekten en ouderen zijn gevoeliger voor slechte luchtkwaliteit. Die doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Het fijn stof kan in de luchtwegen terechtkomen en ademhalingsproblemen veroorzaken. In sommige gevallen kan het fijnstof opgenomen worden in de bloedvaten en het risico verhogen op een hartaanval. Ook morgen blijven de weersomstandigheden gunstig voor fijn stof.