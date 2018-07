Hitte bedreigt jonge bomen 25 juli 2018

Door de aanhoudende droogte sterven jonge bomen en planten af. Dat zegt Leefmilieu Brussel. Het brandgevaar blijft wel voorlopig beperkt.





"Er zijn weinig plekken die tot brandgevaar kunnen leiden. Alleen in het Zoniënwoud kan het eventueel gebeuren, want daar zijn enkele plekken met lage struiken en die zijn ook erg droog", zegt Serge Kempeneers van Leefmilieu Brussel. Het grootste probleem is dat de nieuwe aanplanting de hitte niet overleeft. De jonge bomen en planten zijn nog niet sterk genoeg om de hitte te trotseren en het is niet vanzelfsprekend om ze te bewateren. "In dat geval kan ervoor gekozen worden om de plant te laten sterven", aldus Kempeneers. De grootste bomen en de planten die het zeldzaamst zijn, krijgen voorrang bij de bewatering.





Leefmilieu Brussel gebruikt weinig drinkwater en kiest voor water uit vijvers en rivieren om de flora te besproeien. Toch is het opletten geblazen. "We moeten ook kijken naar het waterniveau van de vijvers om de biodiversiteit zoals de kikkers te beschermen", zegt Kempeneers. (DCFS)