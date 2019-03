Hippe Antwerpse feestserre nu ook in Brussel SRB

01 maart 2019

De Antwerpse hotspot Plein Publiek is overgewaaid naar Brussel. Donderdag ging aan de Kunstberg de Brusselse locatie open. Bezoekers kunnen voortaan in een serre in het Dynastiegebouw eten, te drinken en te dansen. Plein Publiek organiseert concerten, jazz- en dansavonden, maar ook vintagemarkten, workshops en kunsttentoonstellingen. Vanaf april loopt er een multimediale expo over de 16e eeuwse kunstschilder Pieter Bruegel.