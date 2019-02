Hinder bij bpost valt mee WHW

13 februari 2019

14u21 0 Brussel De hinder bij bpost op de dag van de nationale staking is uiteindelijk niet al te groot. De angst was nochtans groot dat veel post niet bij de bestemmeling zou terechtkomen.

Afgelopen nacht werden geen postcentra geblokkeerd. Het postpersoneel kon de pakjes en brieven dus probleemloos naar de sorteer- en distributiecentra brengen. De postbodes voerden 95 procent van de krantenrondes uit in Wallonië en Brussel, in Vlaanderen is dat zelfs 99 procent. Bij de pakjes en brieven is de situatie anders. In Brussel en Wallonië wordt maar 68 procent van de bedeelrondes uitgevoerd. In Vlaanderen is dat grosso modo beter.