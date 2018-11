Hinder aan Ijzerplein door kapotte verkeerslichten Freya De Coster

09 november 2018

09u17 0 Brussel Door een stroomonderbreking zijn vrijdagochtend de verkeerslichten buiten gebruik aan het IJzerplein aan kunstencentrum Kanal. Dat zorgt voor de nodige verkeershinder.

In de buurt rond het IJzerplein is er verkeershinder en automobilisten kunnen de regio beter vermijden. De politie is wel ter plaatse om het verkeer te regelen op het IJzerplein. De stroomonderbreking zou wellicht tot 10u30 à 11u duren.