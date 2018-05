Het Huys opent de deuren 28 mei 2018

Het gemeenschapscentrum Het Huys en lokaal dienstencentrum Lotus hebben de deuren geopend. Op het programma van de feestelijke opening stonden onder andere de inhuldiging van een muurschildering van Adrien Lucca en een concert van André Brasseur. "We creëren letterlijk plaats voor cultuur en ontmoeting in Brussel. Het Huys moet een open ruimte zijn, met een goede band met de buurt en een breed en toegankelijk aanbod. Het Huys kan de tweede thuis worden voor iedereen in de buurt", zegt minister Pascal Smet. (VDBS)