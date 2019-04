Het Brouckèreplein is eindelijk af, weet u nog hoe het er vroeger uit zag? SZM

17 april 2019

16u23 0 Brussel De werken op het bekende Brouckèreplein in Brussel begonnen in november 2017 en moesten normaal in juni 2018 afgerond zijn. Nu, met bijna een jaar vertraging, is het plein eindelijk bevallen van een fraaie voetgangerszone.

Voor de werken mondde de Emilie Jacqmainlaan en de Adolf Maxlaan samen in de Anspachlaan uit. Toen was er nog geen plein op die plaats en was de straat onderverdeeld in twee rijstroken aan elke rijrichting. Auto’s kregen hiermee een “snelle” noord-zuid verbinding. De auto’s, die er toen reden, kunnen we ons nu misschien al moeilijker inbeelden. Hoewel ze ook niet helemaal verdwijnen.

Chaos tijdens de werken

Tijdens de werken was het een ware chaos. Geen voetganger of auto kon er aan uit. De werken zijn ook door wat veranderingen in de plannen vertraagd. Het doel was eerst om enkel nog verkeer toe te laten aan de kant van de Emile Jacqmainlaan, maar ondertussen zijn er op het plein wel twee rijstroken. De eerste rijstook komt van de Emile Jacqmainlaan en gaat tot het punt waar de voetgangerszone begint. De tweede rijstrook moet auto’s, in omgekeerde richting, van de voetgangerszone naar de Adolf Maxlaan toelaten.

Op de site van de stad Brussel kan je live beelden zien van het plein. http://www.brussel.be/webcam-de-brouckereplein