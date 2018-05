Heraanleg Elsensesteenweg start vandaag 02 mei 2018

02u26 0 Brussel De werken aan de Elsensesteenweg gaan een nieuwe fase in. De eigenlijke heraanleg van de straat tussen de Vredestraat en de Waversesteenweg start vandaag.

Omdat de fase zo ingrijpend is voor de bruisende handelsbuurt, krijgen de handelaars een compensatie voor hun inkomstenverlies. "Ze kunnen rekenen op een compensatie om de moeilijke periode te overbruggen", zegt Brusselse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet. "Het Gewest en de gemeente Elsene voorzien een budget van 104.500 euro voor persoonlijke begeleiding voor de handelaars, communicatie naar de buurt toe en een groots inhuldigingsfeest bij de heropening van de steenweg."





De werken zullen een goede twee maanden in beslag nemen, waarbij gewerkt wordt tussen 6 en 18 uur, zes dagen op zeven. Tegen 6 juli moeten de werkzaamheden klaar zijn. De heropening wordt gevierd met een groots inhuldigingsfeest, gevolgd door een artiestenparcours. Dat loopt van 29 september tot 22 december en zet de buurt in de kijker.





(DCFS)