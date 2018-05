Heisa rond scheidingshek op speelplaats DIRECTIE VERWERPT KRITIEK: GEEN VERDELING OP BASIS VAN TAAL FREYA DE COSTER

31 mei 2018

02u45 0 Brussel De eerste gemeentelijke schoolsite, die zowel een Nederlandstalige als Franstalige basisschool huisvest, is ingehuldigd. Maar een afbakeningshek die de Nederlandse en Franstalige speelplaats afscheidt, viel in slechte aarde bij de oppositie. "Louter een financiële beslissing", zegt de school. "De leerlingen zullen wel degelijk op de hele speelplaats mogen ravotten."

De Nederlandstalige school De Paviljoen opent in september officieel haar deuren in de François-Joseph Navezstraat. 140 kinderen van de kleuterschool en het eerste leerjaar nemen plaats aan de schoolbanken. De komende vijf jaar groeit de school aan tot een capaciteit van 250 leerlingen. Op dezelfde site grenst de Franse basisschool Magritte. Hoewel beide scholen organisatorisch volledig zijn opgesplitst, koos de gemeente voor één gezamenlijke speelplaats.





Maar zodra de oppositie de bouwplannen van de school in handen kreeg, bracht die kritiek uit. Op de schetsen was te zien hoe een afscheidingswand de speelplaats van de Nederlandse leerlingen en de Franstalige leerlingen opsplitste. De oppositieleden spraken van "een Berlijnse muur" en een gemeente die niet bereid was bruggen te bouwen tussen de twee gemeenschappen.





"Een gemiste kans", vindt vader Aziz Boutachzat. Hij schreef zijn zoon Ayman in voor het derde kleuterklas in De Paviljoen. "Thuis spreken we Nederlands, maar mijn zoon ging tot nu naar een Franstalige school. Dat zijn toekomstige school grenst aan de Franstalige basisschool, vind ik een pluspunt. Via het contact met andere kinderen onderhoudt hij zijn Frans." Aziz wil zijn zoon zoveel mogelijk talen aanleren. "Toen Ayman jong was, woonden we in Dubai. Daar sprak hij Engels. Het is een meerwaarde als hij zich in meerdere talen kan uitdrukken."





Financiële beslissing

Schepen van Onderwijs Adelheid Byttebier (Groen) en directeur Sven Moens stelden de ouders gerust. Want in de praktijk zal de wand de kinderen op de speelplaats niet van elkaar scheiden. "De keuze om de twee speelplaatsen te scheiden is een puur financiële en organisatorische beslissing", legt Byttebier uit. "De Vlaamse Gemeenschap subsidieert enkel een Nederlandse speelplaats en geen Franstalige. Dat geldt evenredig voor de Franstalige gemeenschap. De wand was een praktische beslissing en bestaat slechts uit doorzichtige hekken van 80 centimeter hoog, met poortjes. Beide directeurs bedenken nu een nieuwe invulling."





Rust- en voetbalzone

Directeur Sven Moens springt de schepen bij. "De poortjes zullen altijd openstaan. We verdelen de speelplaats niet op basis van taal, maar delen de ruimte bijvoorbeeld in in een speelzone, een rustzone en een voetbalzone. En alle kinderen krijgen toegang tot elk gedeelte. Wij gaan voor bruggen bouwen, geen muren."