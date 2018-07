Hazard en Courtois krijgen eigen metrostation 17 juli 2018

De Rode Duivels kregen een massa-ontvangst op de Grote Markt afgelopen zondag. Ook de MIVB liet het niet na om de Belgische topspelers in de schijnwerpers te zetten en gaf daarom twee metrohaltes een nieuwe naam. Eden Hazard werd de op een na beste voetbalspeler en Thibaut Courtois kreeg de titel van beste keeper van dit WK. De MIVB eerde hen allebei door de metrohaltes Arts-Loi en Ribaucourt om te vormen tot HazArts-Loi en ThRibau CourtOis. Marouane Fellaini kreeg het metrostation Alma naar zich vernoemd. Zo passeren pendelaars nu in AlMarouane Fellaini. Alleszins toch tot dinsdag, dan krijgen de stations hun gewone naam terug. Het is niet de eerste keer dat de openbare vervoersmaatschappij zinspeelt tijdens het WK. Reizigers konden eerder al opstappen aan haltes Hankar De Finale, Belgicampioen, en Demey Finale. (DCFS)