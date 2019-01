Haven van Brussel naar Grondwettelijk Hof WHW

09 januari 2019

14u16 0 Brussel De Haven van Brussel dient een verzoek in bij het Grondwettelijk Hof om de federale wet te vernietigen die komaf maakt met een historische fiscale vrijstelling waar de Belgische havens van genieten.

Een hele reeks havens - Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Luik, Namen en Oostende, net als die langs de kanalen in Vlaanderen en Henegouwen - is in ons land niet onderworpen aan het algemeen regime binnen de vennootschapsbelasting, maar valt onder een specifieke regeling. Globaal genomen betalen ze minder dan andere ondernemingen in ons land. De Europese Commissie verplichtte België in juli 2017 die fiscale vrijstellingen stop te zetten, omdat het om illegale staatssteun zou gaan. Later dat jaar stapten de havens naar het Europees Hof van Justitie om die interpretatie van de Europese Commissie aan te vechten. In die procedure moet het verdict nog vallen. Intussen stapte de Haven van Brussel naar het Grondwettelijk Hof om de Belgische wet te vernietigen die de Europese beslissing in de praktijk brengt. Dat schrijft zakenkrant L’Echo op woensdag.