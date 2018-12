Haven van Brussel krijgt label van CO2-neutrale onderneming Jasmijn Van Raemdonck

03 december 2018

12u00 0 Brussel Als eerste Belgische haven neemt de haven van Brussel maandag het label van ‘CO2-neutrale onderneming’ in ontvangst. De haven wil met haar inspanningen aantonen dat het milieu centraal staat in haar activiteiten.

Bij de aftrap van de VN-klimaattop in het Poolse Katowice (COP24) neemt de haven van Brussel trots het label van ‘CO2-neutrale onderneming’ in ontvangst. Deze onderscheiding krijgt zij van de organisatie CO2Logic, die de balans van de broeikasgasuitstoot van de haven heeft opgemaakt.

Om deze titel te verdienen, heeft de haven allereerst sterke inspanningen gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verkleinen. “We hebben onze gebouwen niet alleen beter geïsoleerd maar hebben ook de klimatisatie laten wegnemen”, vertelt Sylvain Godfroid van de Haven van Brussel. Ook de installatie van zonnepanelen en de investering in elektrische en hybride auto’s maakte deel uit van hun missie om de uitstoot terug te dringen.

Project in Afrika

De overige uitstoot wordt gecompenseerd met een project in Kenia. Het geld dat de haven jaarlijks per ton koolstof uitgeeft, investeert zij in het project. “We kopen bijvoorbeeld meer efficiënte en milieuvriendelijke installaties waarmee de mensen in Kenia kunnen koken”, legt Godfroid uit. “Nu koken zij met vervuilende koolovens”.

Om de wereldwijde uitstoot te verminderen, wil de haven samenwerken met andere havens in de wereld. “We hebben nu al een akkoord met de haven van Quebec in Canada”, vertelt Godfroid. “Maar we hebben nog een lange weg te gaan”.