Hartverwarmende pannenkoeken Blij weerzien met zomerbar ‘Eliza’ op een frisse herfstdag Jasmijn Van Raemdonck

21 november 2018

17u30 0 Brussel Op initiatief van de gemeenschapscentra De Zeyp uit Ganshoren en De Plateau uit Koekelberg opende ‘Bar Eliza’ woensdagnamiddag haar deuren voor de ‘Crêpes d’Eliza’s pannenkoeken’. Ouders, grootouders en kinderen verzamelden in het Elizabethpark om er te genieten van vers gemaakt lekkers en een duit in het zakje te doen voor het goede doel.

Laura Pirard en Charli Maisonabe van Der Crêpe Automaat maken pannenkoeken met hun pannenkoekenmachine. “De pannenkoeken die eruit komen zijn niet perfect, maar wel heel lekker”, lacht Laura. Kinderen, ouders en grootouders verwarmen zich met een beker chocolademelk. Toch hangt er nog veel meer warmte in de lucht. “In ruil voor een ‘inkomticketje’ geven de mensen geen geld, maar wel ingrediënten om pannenkoeken te bakken”, vertelt Grietkin De Mulder van De Zeyp.

Met die ingrediënten zullen volgende week pannenkoeken worden gebakken om uit te delen aan daklozen en vluchtelingen rond het Noordstation. De pannenkoeken zullen worden gebakken door de vrijwilligers van Foodbridge, een VZW die gedragen wordt door een Engelstalige Afrikaanse gemeenschap in Brussel. Dat doen zij trouwens wel vaker. “Tweewekelijks komen de mensen van VZW Foodbridge eten klaarmaken in ons gemeenschapscentrum om ‘s avonds te gaan uitdelen aan het Noordstation”, zegt Lies Van Overschee van De Plateau. “Zij maken dan allerhande Afrikaanse gerechten met beignets en rijst.”

Een haven van rust

Een springkasteel, een clown, schommels, een kinderfilm en een DJ. Het zijn de ideale ingrediënten voor een gezellige namiddag aan Bar Eliza. “Bar Eliza is eigenlijk een zomerbar. Maar het is zonde om hier tijdens de rest van het jaar niks te organiseren. Daarom houden we vandaag een pannenkoekennamiddag,” zegt Grietkin. “We wilden voor de buurt ook in de herfst een leuke activiteit organiseren.”

Buurtbewoonster Els Dittrich en zoontje Lou komen hier wel vaker langs. “Wij vinden het heel fijn dat Bar Eliza zijn deuren ook af en toe opent in de herfst en in de winter. Het is een fantastische plek om als buurtbewoner naartoe te komen,” vertelt Els. “Het is een haven van rust in deze drukke stad.”