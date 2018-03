Hartsvriendinnen herdenken noodlottige rit in metro 23 maart 2018

02u41 0 Brussel 9.11 uur. Exact twee jaar nadat er een bom in het metrostation Maalbeek ontplofte, was het er gisteren muisstil. Een honderdtal nabestaanden en overlevenden, minister-president Rudi Vervoort en burgemeester Philippe Close herdachten de slachtoffers. Hartsvriendinnen Natascha en Sara dachten met een zwaar gemoed aan de bewuste dag terug. Zij stapten op 22 maart 2016 op de noodlottige metro.

"Een jaar lang nam ik de fiets, ik was gewoon te bang", zegt Sara. "Na de aanslag ben ik gebleven om gewonden te verzorgen en heb er de vreselijkste dingen gezien. Elke knal, bel of handgeklap sleurt me terug naar dat afschuwelijk moment. Vandaag voel ik me zowel fysiek als emotioneel uitgeput. Ik wil de dag rustig doorbrengen, samen met Natascha."





Ontevreden

Na de minuut stilte legde premier Michel bloemen neer voor de herdenkingsmuur, begeleid door de sobere tonen van een cello. De sereniteit van de plechtigheid paste volgens Sara bij de herdenking, maar bij Natascha klinkt ontevredenheid door. "Het duurde hooguit een kwartier en eindigde erg abrupt. Een kwartier voor iets wat ons dagelijks kwelt, lijkt absurd miniem. Het is moeilijk om uit te leggen wat zo'n gebeurtenis met je doet, zelfs aan je eigen familie. Niemand kan het begrijpen, en daar zal ook een herdenking weinig aan veranderen." (DCFS)