Handtekeningen voor terugkeer Belgische kinderen in Syrië: “Haal ze nu eindelijk eens terug” SRB

01 maart 2019

20u34 0 Brussel “Haal de Belgische kinderen nu eens eindelijk uit Syrië. Straks is het te laat.” Vrouwen van het burgercomité ‘Breng ze terug’ en ‘Jihad van de Moeders’ zamelden op het Brusselse Muntplein om handtekeningen in te zamelen. Zo hopen ze de Belgische regering tot actie te dwingen.

Er zitten nog steeds vijftien kinderen met de Belgische nationaliteit in Syrische kampen of weeshuizen. “De kinderen zijn daar niet veilig”, zegt Nabila Mazouz (43) van Jihad van de Moeders, een organisatie die ouders van geradicaliseerde jongeren helpt en werkt aan preventie. “De publieke opinie is erg negatief als het gaat over de terugkeer van moeders en kinderen uit Syrische gebieden. Met de handtekeningenactie willen we in gesprek gaan en mensen overtuigen. We hebben foto’s meegenomen om de kindjes in Syrië een gezicht te geven.”

Mazouz krijgt daarin steun van psycholoog Gerrit Loots. Hij reisde met Rudi Vranckx naar de Koerdische kampen Al-Hol en Al-Roj. Hij vindt dat België de moeders moet terughalen om hen hier te berechten. Hun kinderen kunnen dan terecht bij jeugdzorg of in (pleeg)gezinnen.

De komende twee vrijdagen zullen de organisaties handtekeningen verzamelen in Antwerpen en Kortrijk.