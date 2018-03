Handelskaai nu toch open voor verkeer 07 maart 2018

02u54 0 Brussel De doorsteek aan de Handelskaai is een feit. Lang blokkeerden betonblokken de nieuwe doorgang voor auto's die werd aangelegd, maar die zijn nu verdwenen. De doorsteek botst op veel protest bij buurtbewoners, terwijl handelaars de nieuwe straat juist toejuichen.

Sinds dinsdag kunnen auto's de Handelskaai oversteken. Toch leek het er de laatste tijd op dat de kunstmatige autoweg er niet zou komen. Er kwam immers heel wat protest op de ingreep vanuit verschillende hoeken. De doorsteek werd voor een eerste keer geïnstalleerd tijdens Winterpret, om de verkeersdrukte te drukken, maar schepen van Mobiliteit Els Ampe gaf te kennen dat de doorsteek permanent zou worden. Die beslissing stuitte al snel op hevig protest van de buurtbewoners. Zij vreesden dat hun voetgangersboulevard nu transformeert tot een gevaarlijk kruispunt. Ook minister-president Rudi Vervoort mengde zich in het gesprek. De aanleg van de wandel- en fietspromenade maakte immers deel uit van een wijkcontract en mag volgens het Gewest niet zomaar aangepast worden. Toch verwijderde de stad maandag de betonblokken die de doorgang blokkeerden.





Wie wel blij is met deze beslissing, zijn de handelaars van de Lakensestraat en het Sint-Katelijneplein. "Wie onze winkels of restaurants wil bezoeken, moet elke keer omrijden tot aan het IJzerplein", zegt voorzitter van het comité van handelaars Marc Withofs. "Met ellenlange file tot gevolg. Heel wat bestuurders raken zo gefrustreerd, dat ze het niet meer tot aan het Katelijneplein volhouden en opgeven. Als een groepje 's avonds in een restaurant komt eten, hebben zij ook echt geen zin om nog een heel eind te wandelen tot aan het IJzerplein." Het Gewest onderzoekt momenteel of de doorsteek nu illegaal werd aangelegd of niet. (DCFS)