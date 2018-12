Handelaars voorzichtig positief over vorderingen aan de voetgangerszone De werken aan de centrale lanen zijn ondertussen halfweg Jasmijn Van Raemdonck

19 december 2018

14u50 1 Brussel De werken in de centrumlanen van Brussel zijn halfweg. Minister Didier Reynders (MR) en burgemeester Philippe Close (PS) gaven woensdag een stand van zaken. Voor de handelaars is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel.

De werken rond de centrumlanen in Brussel, die strekken van het Brouckèreplein tot het Fontainasplein, zijn halfweg. Het einde van de werken is voorzien in 2020. Met dit project van 28 miljoen euro willen Beliris, de Stad Brussel en Brussel Mobiliteit de luchtkwaliteit en de samenhorigheid in het hart van de stad verbeteren.

“Goede zaak voor Brussel”

Voor de handelaars en cafés zijn de werken, die bijna twee jaar geleden begonnen, geen makkelijke periode. “Wij hebben nu al meer dan een jaar geen terras meer door de werken”, vertelt Amaury Van Rossem van het volkscafé ‘Les Brasseurs’ op de Anspachlaan. Hij ziet dat nieuwe klanten moeilijk de weg naar zijn café vinden. “Mensen drinken natuurlijk niet graag een glas op een werf”. Toch beseft hij dat de toekomst verbetering zal brengen. “De vernieuwde laan zal een goede zaak zijn voor Brussel en voor de buurt. Ik verwacht dat we na de werken veel meer klanten dan voordien over de vloer zullen krijgen”.

3.000 m² groene eilandjes

“Met dit project willen wij vooral een positieve dynamiek in het centrum van de stad terug brengen”, vertelt minister Didier Reynders die bevoegd is voor Beliris. De werken verlopen in vier fases. Het nieuwe Brouckèreplein werd als eerste aangepakt en zal in maart 2019 klaar zijn. “Er komen bomen en een fontein, wat in de zomer vooral fijn zal zijn voor de kinderen om in te spelen”, aldus de projectleider Bernard Dejonghe. Auto’s worden niet volledig gebannen uit de zone: “We voorzien nog steeds een doorgang voor hulpdiensten, voor leveringen aan de winkels en voor bewoners die verhuizen”, verduidelijkt hij. De lanen die voordien werden overheerst door koning auto, worden een grote voetgangerszone met banken en 3.000 m² groene eilandjes. “De vroegere stadsautostrade wordt nu een oase van rust. Je merkt ook nu al dat hier veel minder lawaai is dan vroeger”, stelt burgemeester Close. “Door van de lanen een ontmoetingsplaats te maken, willen wij de ruimte terug aan het publiek geven”.

Autoverkeer moet wijken

De werken op en rond het beursplein zullen van start gaan na Winterpret, in februari 2019. Het beursplein wordt een grote open plaats waar evenementen kunnen doorgaan. Het Fontainasplein zal in de loop van 2019 als laatste onder handen worden genomen. “Het plein dat nu een druk kruispunt voor het autoverkeer is, wordt een square vol bomen en een grasperk waar mensen kunnen ontspannen”, aldus projectleider Dejonghe. Burgemeester Close is positief over de vorderingen. “We kunnen eindelijk de gevels van de huizen terug zien, een belangrijke mijlpaal in de werken”.