Handelaars slachtoffer van vandalen en plunderaars tijdens oudejaarsnacht: “Iedereen weet wie het gedaan heeft” Stephanie Romans en Jasmijn Van Raemdonck

01 januari 2019

16u28 609 Brussel Drie Molenbeekse handelaren gaan het nieuwe jaar in zonder winkel. Plunderaars vernielden een computerwinkel en een apotheek. Een brand verwoestte een nieuwe meubelwinkel die bijna gerenoveerd was. De bewoners van de wijk klagen: “Iedereen weet wie het gedaan heeft, maar zwijgt uit angst.”

Kort na middernacht komen een stuk of dertig jongeren uit een café in de Ribaucourtstraat. Ze gooien met knallers en steken vuurpijlen af. Eén pijl kwam volgens een getuige in een geparkeerde camionette terecht.

Ibrahim Sogutlu zat in zijn appartement boven de autobandenhandel toen hij een harde knal hoorde. “Ik keek naar buiten en zag hoge vlammen op straat”, zegt hij. “Met de brandblusser ben ik naar beneden gerend. Toen ik een tweede knal hoorde gaf ik het op. Ik haalde de kinderen en mijn vrouw uit huis voordat de brand zou overslaan.”

Terwijl Ibrahim op straat stond, belden buurtbewoners de brandweer. “Het duurde lang voor ze er waren. Zeker 25 minuten", zegt hij. De brandweer geeft toe dat ze lang onderweg waren: “We waren eerder die avond al in de problemen gekomen met agressieve jongeren in die buurt", zegt Walter Derieuw. “Voor de veiligheid van de brandweerlui, konden we enkel tussenkomen onder politiebegeleiding. Daarom duurde het langer.”

Deur aan overkant straat gesmolten

Het vuur sloeg tijdens het wachten over op andere geparkeerde auto’s en op het pand naast de autobandenwinkel. Het vuur was zo warm dat zelfs de ramen aan de overkant van de straat barstten. “Mijn deur is gesmolten. Nu is hij krom”, zegt Ibrahim.

De eigenaar van het brandende huis is Sajid Tanrikulu (48). Hij heeft een meubelwinkel verderop in de straat en kocht het brede herenhuis in de Ribaucourtstraat om het te renoveren tot appartementsgebouw. “Gelukkig woont er nog niemand”, zegt hij terwijl hij werkmannen helpt om de ramen dicht te timmeren. Op het gelijkvloers is wel veel werk verloren gegaan. “Ik wilde hier een klein meubelwinkeltje inrichten. Dat was bijna klaar. Nu kan ik weer opnieuw beginnen.”

De buurt is boos op de jongeren die verantwoordelijk zijn voor de brand. “Wij hebben geen oog dichtgedaan. Mijn kinderen hebben heel de nacht gehuild”, zegt de man van de bandenwinkel. Een vrouw valt hem bij: “Iedereen weet wie dit gedaan heeft. Maar wij zijn bang dat ze ons iets zullen aandoen als we spreken. Sommige vaders hebben zelfs schrik van hun eigen zonen”, zegt de buurtbewoonster, die niet met haar naam in de krant wil. Een andere bewoner vindt het de schuld van de politiek: “Die houdt hier bepaalde families de hand boven het hoofd.”

Plundertocht



Verderop in de buurt van Zwarte Vijvers richtten lokale jongeren een al even grote ravage aan. Met z'n dertigen staken ze afvalhopen, vuilnisbakken en zelfs de kerstboom in brand. De politie had zoveel werk aan de brand in de Ribaucourtstraat en andere incidenten in de omgeving, dat het drie kwartier duurde eer de politie genoeg man had verzameld om in te kunnen grijpen. “Want je gaat niet met één politiewagen naar zo'n interventie”, klinkt het.

In de tussentijd sloegen de jongeren aan het plunderen: ze sloegen de ramen in bij Apotheek Lambrechts en stalen voor duizenden euro’s aan laptops computerwinkel Dream Link. “Ze zijn hier als stieren door het etalageraam gestormd”, zegt de eigenaar Hassan Zennague (42).

De politie heeft twee betrokkenen gearresteerd en is op zoek naar de rest. Hassan bewaarde alvast glasscherven met bloedsporen en vond nog een blauwe slipper die een plunderaar verloor. “Bij de apotheek hangt een veiligheidscamera. Die heeft ze gefilmd”, zegt hij nog.