Handelaars op het Fernand Cocqplein zijn de werken spuugzat SZM

11 april 2019

00u01 0 Brussel Sinds november vorig jaar zijn de werken bezig op het Fernand Cocqplein en handelaars zien het licht niet meer aan het einde van de tunnel, maar wel nog bakstenen voor hun deuren. De werken op het plein jagen ook heel wat klanten af en dat is waarschijnlijk het ergste. Al is het einde van de werken gepland voor 30 april, voor veel handelaars kan de nachtmerrie niet snel genoeg stoppen.

Schadevergoeding

“We hebben heel veel ideeën om het plein op te krikken,” vertelt Nassim Khabazi, uitbater van bar De Haus, aan La Dernière Heure, “maar er wordt niet naar ons geluisterd.” Volgens de gemeente zijn de nodige maatregelen wel genomen. In de gemeentekrant stond er dat de horeca-zaken open bleven tijdens de werken en er is ook een financiële steun. Elsense schepen die verantwoordelijk is voor de handel, Audrey Lhoest (Ecolo), drong bij het Gewest aan dat de handelaars op het Fernand Cocqplein dezelfde schadevergoeding kregen als die van de Elsensesteenweg, waar er ook werken zijn. Die schadevergoeding bedraagt 2.000 euro.

Terrassen

Natuurlijk hopen horeca-zaken ook een terrasplaats te kunnen bemachtigen op het plein. “De discussie is nog niet aan bod gekomen in het college,” zegt Lhoest, “ maar in principe zou dit niet anders zijn dan voor de werken.” De bedoeling is niet om drie keer meer terrassen te zetten op het plein, maar om op een rechtvaardige manier de beschikbare plaats te verdelen.