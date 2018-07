Handelaars laten nieuwe wind waaien door Rollebeekstraat 07 juli 2018

De handelaars van de Rollebeekstraat hebben zich verenigd in een nieuwe vereniging. De voorbije maanden hebben verschillende zaken de deuren geopend in de omgeving, zoals cocktailbar Vertigo en Café Pastel. "We voelen dat er een nieuwe wind door de wijk waait, dus besloten we samen een handelsvereniging op te richten om onze straat te promoten met originele initiatieven", zegt Fryderyk De Peslin Lachert, een van de eigenaars van Café Pastel. Als eerste project hing de vereniging feestelijke verlichting in de voetgangersstraat van de Zavel naar het centrum van Brussel. Er worden nog andere projecten overwogen, zoals het plaatsen van planten en het organiseren van evenementen voor gezinnen. (DCFS)