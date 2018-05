Halte De Wand drie maanden niet bediend 15 mei 2018

De komende drie maanden rijden er geen trams of bussen aan halte De Wand. De MIVB voert er werken uit en vervangt de tramrails. "Met tramlijnen 3, 7 en 19 is De Wand een belangrijk knooppunt van het tramnet. Er rijden dagelijks meer dan 1.000 trams langs. De sporen en wissels zijn versleten en moeten vervangen worden", zegt de MIVB. "Van maandag 14 mei tot en met zondag 2 september wordt tram 3 onderbroken tussen de haltes Araucaria en Esplanade, en tram 7 tussen de haltes Araucaria en Heizel."





De MIVB zet vervangbussen in, die omrijdt via halte Esplanade. Tussen de haltes Araucaria en Heizel via de halte Esplanade rijdt een T-bus. De halte Eeuwfeest wordt niet bediend door de T-bus, maar blijft bediend door tram 19 vanaf De Wand of Heizel. Ook bus 53 rijdt om. (DCFS)