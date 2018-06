Halskettingdieven overvallen Francine (78) 16 juni 2018

02u46 0 Brussel Met het mooie weer liggen halskettingdieven weer op de loer. Zo werd de 78-jarige Francine Van Nieuwenhuysen op 24 mei brutaal overvallen door een dief. "De politie heeft hem gelukkig gepakt, maar ik voel me helemaal niet meer veilig."

"Na mijn inkopen besloot ik om via de garagepoort het appartementsgebouw weer binnen te gaan", begint Van Nieuwenhuysen haar relaas. "Opeens voelde ik twee handen rond mijn nek en tackelde de dief mij zodat ik op de grond viel. Hij was me wellicht gevolgd vanuit de winkel." De dief was uit op de twee kettinkjes die Van Nieuwenhuysen aanhad. "Hij heeft ze van mijn nek getrokken en is vervolgens gevlucht. Tijdens zijn vlucht liet hij een kettinkje vallen. Gelukkig maar, want die had ik op mijn 18e gekregen van mijn moeder. "





"Vorig jaar heb ik eraan gedacht om mijn juwelen uit te doen toen het mooi weer werd. Nu was ik het jammer genoeg vergeten", zucht de 78-jarige vrouw. "Ik heb veel last van mijn rug en slaap niet goed. Het gaat nog even duren voor ik opnieuw de oude ben." Bij politiezone Brussel-West kennen ze het probleem van de halskettingdieven maar al te goed. "Ieder jaar opnieuw wanneer het mooi weer wordt, zien we een stijging in de halskettingdiefstallen", zegt woordvoerder Johan Berckmans. "We kunnen onmogelijk aan de burgers vragen om hun juwelen niet meer te dragen, maar enige waakzaamheid is aangeraden. Draag je juwelen vooral discreet en dien zeker een klacht in mocht je het slachtoffer worden van een halskettingdiefstal." (VDBS)