Hallenaar schrijft thriller met Brussel als rode draad DIRK VANDERLINDEN SCHRIJFT ZESDE BOEK IN 'VANDIESELCOMPAGNIE'-REEKS FREYA DE COSTER

16 juli 2018

02u37 0 Brussel Hallenaar Dirk Vanderlinden heeft met 'De zevende macht' zijn zesde thriller geschreven. Eén van de grootste rollen in het boek is weggelegd voor onze hoofdstad.

"In mijn boek laat ik de lezer de grootste troeven en geheimen van Brussel ontdekken", zegt Vanderlinden.





Dirk Vanderlinden is niet aan zijn proefstuk toe. Zijn nieuwe thriller 'De zevende macht', is al zijn zesde boek in de 'Vandieselcompagnie'-reeks. En daarin is Brussel één van de belangrijkste personages. "Brussel neemt in mijn verhalen altijd een prominente rol in", vertelt Dirk. Hij stelde zijn nieuwste boek, met het Pajottenland als figurant, voor in het stadhuis van Brussel. "Brussel is erg miskend. Heel wat mensen nemen de stad met een bittere bijklank in de mond, maar dat komt omdat de charme en schoonheid van de stad hen ontgaat. In mijn thriller laat ik de lezer de grootste troeven en geheimen van Brussel ontdekken. Niet enkel de klassieke plekjes, maar ook onbekende parels."





Dirk groeide op in Halle en woont in Herfelingen. Zijn verhalen maken dan ook vaak een ommetje naar het Pajottenland of de Zennevallei. "Zo woont de vader van het hoofdpersonage in Halle."





Diversiteit als uitvalsbasis

Maar toch keert Dirk altijd weer naar Brussel. "De liefde voor de stad ontwikkelde zich al in mijn kinderjaren, toen ik in de chiro van Etterbeek zat. We trokken vaak naar de grote metropool en speelden er spelletjes. Maar ik leerde Brussel pas echt kennen tijdens mijn studentenjaren. Ik heb hier ook een tijdje gewerkt. Samen met mijn vrouw ga ik minstens één keer per week naar Brussel. Al fietsend zoeken we steeds naar nieuwe plekken. Ik vind het belangrijk om in mijn boek telkens nieuwe plaatsen aan bod te laten komen."





In 'de zevende macht' leidt Dirk de lezer rond in Brussel. Het verhaal start in Verona, maar verplaatst zich al snel naar onze hoofdstad. "Een Italiaanse jongen moet onderduiken in het voor hem onbekende Brussel. Het verhaal leidt hem, en de helden van de Vandieselcompagnie, van hun hoofdkwartier in de Marollen naar het stadhuis, en van de Loksumstraat naar Terkamerbos. Brussel is een multiculturele pool en ook mijn acht hoofdpersonages hebben verschillende nationaliteiten. Ik hou enorm van de diversiteit van Brussel en neem dat altijd als mijn uitvalsbasis voor een nieuw verhaal. Ik probeer plaatsen die mensen te weinig kennen in kaart te brengen, op een erg levendige en visuele manier, doorspekt met een portie spanning en humor."





Ondertussen zit Dirk niet stil. Voor zijn volgend boek heeft hij alvast een nieuw idee bedacht. "Laat ik zeggen dat de maanlanding van 1969 en de expo '58 in het Atomium aan bod komen", knipoogt de auteur. 'De zevende macht' is vanaf nu te koop bij Borgerhof en Lamberigts.