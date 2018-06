Grote schermen en voetbalfestival 14 juni 2018

02u41 0 Brussel Voetballiefhebbers kunnen alle WK-wedstrijden in het Crossing Stadion op groot scherm volgen. In Brussel-stad zelf vind je zulke schermen niet, al wacht daar wel een voetbalfestival.

Schaarbeek installeert het scherm in het stadion naast het Josaphatpark. En ook Molenbeek doet mee, met een groot scherm in het Machtensstadion. Al zullen hier enkel de wedstrijden van de Rode Duivels getoond worden. Voor de gelegenheid bouwt de organisatie daar een fandorp uit. In Jette kunnen voetballiefhebbers dan weer terecht op het Spiegelplein.





Brussel-stad bant de grote schermen om veiligheidsredenen, maar toch zal het centrum voldoende voetbalgekte te bieden hebben. Cultuurhuis Beursschouwburg tovert het dakterras om tot een culturele tempel voor een uniek voetbalfestival met een film-, podium-, en concertprogramma. Op het dak worden historische gewaagde voetbalconfrontaties getoond, alsook matchen met esthetische waarde en natuurlijk de wedstrijden van onze Duivels. Voor de openluchtcinema duikt de Beurs de voetbalannalen in: van emotionele kopstoten tot vrouwen die uit een voetbalstadion geweerd worden. De kanaalburen van sociaal restaurant Bel Mundo en Mary Pop-In schotelen 's avonds eerlijke, snelle en trage voetbalsnacks voor. Het festival vindt plaats tot 15 juli. De inkom is gratis.





(DCFS)